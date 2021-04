Terrassas da skis carmalan malgrà scumond tuttina aunc qua e là. Uschia per exempel era en il territori da Mustér, nua che maisas e sutgas èn bain serradas giu cun in bindel ed il scumond è signalisà, han giasts prendì plaz. Responsabel per las controllas èn las vischnancas. Quantas ch'èn vegnidas fatgas en connex cun terrassas da skis, n'è betg cler. Las cifras ch'il chantun rimna mintg'emna dals chantuns mussa dentant quantas controllas che vegnan fatgas uschiglio en ils territoris sco era en la gastronomia.

Controllas en territoris da skis e gastronomia

Las pli novas cifras ch'il chantun Grischun rimna da las vischnancas e dat vinavant a l'Uffizi federal da sanadad mussa ch'i ha dà durant in'emna 19 controllas en tut ils 50 territoris dal Grischun. En 7 cas èsi er vegnì constatà mancos, p.ex. en connex cun purtar mascras ni tegnair la distanza. En la gastronomia hai dà mez mars durant in'emna 76 controllas, cun en tut 7 mancos.

La media da controllas per emna durant la perioda da mez favrer enfin mez mars è stada en il Grischun en ils territoris da skis tranter 15 e 20 controllas, en la gastronomia tranter 70 e passa 200 controllas. Tge sancziuns ch'i ha dà en ils cas, n'è betg cler. Tenor grevezza dal cas decida er la vischnanca. Tenor la Polizia chantunala dal Grischun dettia en ils blers cas in'admoniziun ed ina segunda controlla. Tge consequenzas ch'i ha uschiglio dà, n'è betg cler. Enconuschent è dentant che la vischnanca da Tavau ha communitgà ch'els avevan stuì serrar per curt temp singuls manaschis da gastro, perquai ch'els n'avevan betg resgurardà las reglas da protecziun.