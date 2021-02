Las terrassas en ils territoris da skis grischuns restan avertas sur fin d'emna.

Quai ha ditg il president da las pendicularas grischunas Martin Hug envers il schurnal regiunal da SRF. I na saja betg commensurà da bajegiar giu la purschida aifer quest curt temp:

Nus insistin d'in tractament egual cun autras branschas ed auters chantuns.

Els sajan persvadids che terrassas avertas cun take away, contribueschian ad in cumportament da la glieud. La speranza da Martin Hug è, dad uschia anc ina giada discutar a Berna. Quai er en vista a la sessiun ch'ha lieu l'autra emna.

Ils 24 da favrer ha il Cussegl federal decis che las ustarias restan vinavant serradas. Uschia stoppian er las terrassas restar serradas – per il chantun Grischun na para quai betg chapibel.