Las deputadas ed ils deputads dal Cussegl grond han la schanza da far in test da corona l'ultim di da la sessiun. Quai en vista a l’acziun da testar en massa che la regenza aveva annunzià il venderdi. Uschia duai il stab directiv dal chantun survegnir emprims resultats, per exempel sch’ils moduls electronics per la registraziuns funcziunan insumma. Vinavant vai per rimnar emprimas experientschas per ils tests da massa, ch'èn planisads per ils 11 enfin ils 13 da december en las regiuns Malögia, Bernina, Engiadina e Val Müstair.

Las commembras ed ils commembers dal parlament duain er ir ordavant cun bun exempel. Il test è dentant facultativ. Uschia hajan ins er gist la segirezza che nagin portia dal Cussegl grond il virus en las regiuns, ha il president dal cussegl grond Martin Wieland ditg curt suenter l’avertura da la sessiun da december.

Dapli toleranza envers sbagls

En ses pled d’avertura ha il president dal Cussegl grond Martin Wieland fatg attent, ch’i vegnia pretendì il mument fitg bler da las autoritads. Per sbagls na dettia per il mument nagina acceptanza. Il president manegia dentant, ch'ils possia mo emprender, sch'ins fetschia er sbagls.