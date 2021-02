En il project da pilot èn ils emprims uffants vegnids testads en la chapitala. En las 37 scolinas e las emprimas e segundas classas da las 11 scolas primaras èn vegnidas rimnadas experientschas cun questa strategia nova.

Tests gartegiads suenter l'emprim di

Impurtant saja en quest connex dasper la logistica dals tests er l'evaluaziun da la metoda da «pooling», ha manegià il schef dal stab directiv, Martin Bühler. El agiunta però ch'il pilot saja reussì.

Tar la metoda da «pooling» vegnan testadas pliras provas da saliva en in test enstagl da testar mintga persuna singula. Tar in uschenumnà pool positiv vegnissan lura anc ina giada testadas mo las persunas en il pool positiv per pudair interrumper la chadaina d'infecziun. Tar la metoda da «pooling» saja la frequenza da tests pli auta e la sfida da la laschar testar pli pitschna.

La sfida tar il test da saliva è pli pitschna.

Dals 104 pools testads na saja nagin stà positiv. Annunziads per il test èn stads 1'071 uffants e cun quai passa 90% da las scolaras e scolars. Finamira dal project da pilot saja tenor Martin Bühler da pudair offrir ils tests a partir da l'entschatta mars en tuttas scolas dal chantun.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Tests da massa en scolas Betg tuts geniturs laschan testar lur uffants 18.02.2021 Cun audio

L'impurtanza da l'instrucziun da preschientscha

Impurtants sajan ils tests en las scolas tenor la directura da la scola da la citad da Cuira, Ursina Patt, sur tut per pudair segirar l'instrucziun da preschientscha. Quella saja tenor las conclusiuns da l'ultim lockdown impurtanta per scolaras e scolars.

Uffants che na vegnan betg annunziads e na pon betg mussar ora in test negativ stoppian ir en quarantina, quai però be schi na dat nagins motivs medicinals, agiunta Ursina Patt.