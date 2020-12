Ils 11 fin ils 13 da december vegnan realisads tests da massa. Ils tests da corona han lieu en las regiuns Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair e Malögia. A partir da la mesemna damaun po la populaziun s'annunziar per il test. Quels èn gratuits e voluntaris.

Ils tests pon ins far en 23 lieus, che sa chattan en 18 vischnancas. Mintgin saja envidà da far in test, er osps ed abitantas ed abitants dad autras vischnancas, scriva la regenza en ina communicaziun. La populaziun duai vegnir infurmada cun in flyer, che vegn tramess en tut las chasadas. Vinavant datti infurmaziuns sin la pagina d'internet dal chantun.

La finamira dals tests da massa èn, da survegnir in maletg da la situaziun mumentana. L'acziun da test en il Grischun dal sid saja ina emprima emprova per tests sistematics