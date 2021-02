Ils emprims tests da corona dal project da pilot en las scolas da Cuira èn reussids. Tar ils var 1'000 uffants testads, n'hai dà nagin test positiv. Martin Bühler, schef dal stab directiv tira in facit positiv. I dettia dentant anc potenzial per optimar ils process:

En pli saja tenor Bühler dad evaluar il process da testar e la communicaziun. Las 104 gruppas da scolaras e scolars testadas, ils uschenumnads pools hajan tuts mussà in resultat negativ. Sch'i avess dà en in pool, pia tar la spida maschadada dad ina classa in resultat positiv, avess ins stuì far tests singuls per chattar ils cas positivs e pudair isolar quels.

Proxima mesemna vegnian fatg ulteriurs tests da pilot en ils stgalims pli auts da la scola da la citad da Cuira.