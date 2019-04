Il program da Festa chantunala da musica prevesa per venderdi ina saira grischuna, per sonda tranter auter in concert da gala da la musica d'armonia Balzers ed in concert da Mayday.

Musica da concurrenza e da parada

Dasper las preschentaziuns musicalas davant giuria datti la sonda era musica da parada. Dumengia ha lieu il cortegi da festa. Il traject da parada è tranter la staziun ed il center da congress. Il center da congress ad Arosa è il center da la festa chantunala da musica. Là è era integrà in dals dus locals da concurrenza, l'auter è en la sala polivalenta.

Tenor Andy Kollegger, president da l'Uniun chantunala da musica, è l'organisaziun sin buna via. Ils programs da concurrenza e da festa stattan, l'infrastructura è definida uschia ch'ils organisaturs pon sa concentrar sin ultims detagls enfin ils 21 da zercladur.

Mo mintga 6 onns

La festa da musica chantunala ha lieu mo mintga 6 onns. A la festa ad Arosa vegnan spetgads var 2'000 musicants e musicantas che sunan en 42 societads da musica grischunas e 9 d'ordaifer.

