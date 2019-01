Novs films – cun acturs vegls fin forsa memia vegls

En ils kinos pon ins tranter auter guardar ils films «Avengers 4: Endgame», in nov James Bond ed ina versiun animada cun computer da «Lion King». Er la novavla episoda da Star Wars cumpara il 2019.

Plinavant turnan ils oldies Silvester Stallone cun «Rambo 5» ed Arnold Schwarzenegger cun «Terminator 6» en ils kinos. Ed er sin il nov film dal renumà reschissur Quentin Tarantino «Once upon a time in Hollywood» pon ins esser spanegià.

Moviment politic – a Berna, Londra ed er en l'uvestgieu da Cuira

A Pasca 2019 vegn elegì il nov uvestg da Cuira, il succesur da l'uvestg Vitus Huonder. E l'atun stattan er interessantas elecziuns avant porta: Il suveran elegia il nov parlament Svizzer. Tgi sa, sche la PLD Grischun vegn suenter 8 onns senza represchentant en il Cussegl naziunal da conquistar in sez.

Medemamain vegni interessant da persequitar il Brexit: La Gronda Britannia vegn ils 29 da mars ad extrar ord l'Uniun Europeica, dentant èn las circumstanzas co il Brexit vegn a vesair ora effectiv anc betg scleridas.

Sport d'enviern – cun ils trumfs grischuns e svizzers

L'onn sportiv 2019 porscha bain inqual highlight, schegea ch'i na dat nagins Gieus olimpics ed er nagin campiunadi mundial da ballapè sco l'onn passà. Ord vista grischuna interesseschan segiramain ils campiunadis mundials da passlung cun Dario Cologna a Seefeld la fin da favrer. Era tar ils campiunadis mundials da ski alpin ad Åre en Svezia, dals 5 enfin ils 17 da favrer, emprovan ils Svizzers dad ir per medaglias.

Novas leschas – per in zic dapli raps u libertad

I dat bleras novas reglas e leschas che van en vigur. La taxa per radio e televisiun vegn per exempel pli bunmartgada, sin las staziuns da tren en Svizra dastg'ins be pli fimar en pitschnas zonas marcadas e las pensiuns da l'AVS vegnan per minimum 10 francs pli autas. I vegn era a dar novas leschas da traffic. Danovamain èsi per exempel lubì da charrar cun in auto da midar girs schegea ch'ins ha fatg l'examen cun in automat.

Concerts – cun comebacks e classichers

Phil Collins visita la Svizra en connex cun sia tura da comeback. Ils 18 da zercladur è el da vesair en il stadion Letzigrund a Turitg.

En il medem lieu vegn era la band Bon Jovi ils 10 da fanadur a dar in concert cun chanzuns renumadas sco «Livin' on a prayer» u «It's my life». Ed era la band da metal Metallica vegn a sunar ils 10 da matg en il Letzigrund.

RR actualitad 08:00++