Tgi paja e tgi profita?

La grafica interactiva mussa tge vischnancas che profitan da la gulivaziun da finanzas 2018 e tgeninas che pajan. Furna e Landquart tutgan tar las vischnancas che profitan fermamain da la gulivaziun da finanzas. San Murezzan paja la pli gronda summa, e Farera il pli bler per abitant.

Avant curt ha il chantun Grischun publitgà las cifras da la gulivaziun da finanzas 2018. RTR ha uss elavurà ina grafica interactiva che mussa tge vischnancas che pajan e tgeninas che survegnan daners, e mess quai en relaziun cun ils abitants ed era cun ils pes da taglia.

San Murezzan e Farera pajan

Cun bun 6,8 milliuns francs paja la vischnanca da San Murezzan il pli bler en la gulivaziun da finanzas. Quai èn per mintgin dals 5'084 abitants 1’352 francs. E quai cun in dals pli bass pes da taglia en il chantun. Quel munta a San Murezzan sulettamain a 60% dal pe da taglia chantunal. Pli bass pes da taglia han sulettamain las vischnancas Rongellen cun 30%, Urmein e Schlarigna cun 50% e Laax cun 58%.

La vischnanca che paja per abitant il pli bler n'è dentant betg San Murezzan, mabain Farera. Cun ina summa da bun 517’000 francs, paja la vischnanca cun 79 abitants ina contribuziun da 6’546 francs per abitant en la gulivaziun da finanzas. Era ils da Farera han cun 70% in pe da taglia bass.

Furna e Landquart profitan

Furna cun il pli aut pe da taglia en il Grischun, numnadamain 130%, è la vischnanca che profita il pli ferm da la gulivaziun da finanzas. Per abitant datti numnadamain 2958 francs. La vischnanca ha 215 abitants. En tut survegn Furna pia 635’983 francs. Era in pe da taglia da 130% han las vischnancas da Mut, Bravuogn, Filisur, Vuorz, Lon e Buseno.

La pli auta summa da gulivaziun survegn la vischnanca da Landquart cun bunamain 3,5 milliuns francs. La vischnanca ha 8’854 abitants e survegn uschia per abitant 391 francs. La segund auta summa survegn la vischnanca Lumnezia cun 2,7 milliuns francs. Per mintgin dals 2'068 Lumnezians survegn la vischnanca uschia 1’320 francs – quai cun in pe da taglia da 105%.

E co statti cun Vossa vischnanca? Cun engrondir la carta chattais Vossa vischnanca e vesais, sche quella survegn ubain paja en la gulivaziun da finanzas. E cun la funcziun visible layers pudais eleger tge facturs che la carta duai mussar.