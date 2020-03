Il chantun Grischun ha decidì da serrar tut las termaglieras. Ils ulteriurs indrizs per tgirar uffants restan dentant vinavant en funcziun. Sco la regenza scriva, na gidian termaglieras betg da distgargiar geniturs che lavuran e sajan perquai da serrar.

Sche geniturs na pon betg avair quità da lur uffants, duaja vinavant dar servetschs da scolinas, scolas, canortas e geniturs dal di, punctuescha la regenza. Quest servetsch era oriundamain be previs enfin ils 20 da matg. Dentant duain geniturs far tut il pussaivel per pudair s'occupar sezs da lur uffants. La purschida saja be pensada per geniturs che laschian uschiglio tgirar lur uffants da persunas che sajan periclitadas dal virus u che tutgian a la gruppa da risico.