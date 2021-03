Persunal da tgira – per ina giada in pau auter

La mondura è plitost «rusticala» ed er il guaffen principal – la resgia – è per in tgirunz professiunal detg massiv. Il pli spectaculara è dentant la lavur dals spezialists per la tgira da plantas en autezzas infernalas.

Senza lur lavur na pudess la citad da Cuira strusch sa prestar plantas veglias sco las platanas dasper la Turnerwiese. Quai pervi dal privel da roma marscha che pudess crudar giu e periclitar passants. In tal gigant dovra var mintga dus fin trais onns ina tgira cumpletta.