L’entschatta cuschinar pasta

Lura metter vitiers legums e derscher giu tut

Lura stgaudar groma e derscher enavos la pasta ed ils legums en la chazzetta

Natiralmain betg emblidar da cundir e pront è la tschaina

Tip: Anc meglier è il recept sch’ins va per bulieus frestgs en il guaud u piglia in pesch per mangiar vitiers.