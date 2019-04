Per evitar il sfarlattim da mangiativas pon ins duvrar l'applicaziun cun num «Too good to go». Cun quella app pon ins cumprar products e spaisas da restaurants e butias per in pretsch fitg favuraivel. L'idea è: «Pli gugent vender favuraivel, che da bittar en il rument».

Food Waste? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Quai en tut las spaisas e da mangiar che vegnan bittadas davent durant la producziun, il transport u la preparaziun en butias e restaurants, avant ch'i vegnan insumma tar in consument sin il taglier.

En l'entira Svizra datti gia var 800 locals che cumbattan cun l'app il sfarlattim da mangiativas.

Da mangiar, mo cun paucs clics

Il principi è simpel: En l'app arcun'ins infurmaziuns persunalas e la carta da credit. Silsuenter po ins dar en il numer postal, ils restaurants en vischinanza cumparan. Alura pon ins eleger in'ustaria che porscha rests da mezdi u da la saira. Quels menus custan mintgamai 5,90 francs.

Tge spaisas ch'ins survegn la fin finala, è ina surpraisa – tut tenor tge ch'è restà enavos en il restaurant. Tut ils menus ch'ins po cumprar han dentant da avair ina valita da var 20 francs.

