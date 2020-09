Il TCS sco pli grond administratur da campadis en Svizra ha registrà en il Grischun in plus da 47% en congual cun l’onn passà. Quai è il pli grond augment da l’entira Svizra, communitgescha il Touring Club Svizra.

Sco quai che Sarah Wahlen, la pledadra dal TCS ha ditg sin dumonda da RTR, haja il campadi da Scuol cun in plus da 89% gì il pli grond augment dals campadis grischuns. Mustér haja dentant gì las pli bleras pernottaziuns, quai cun in dumber da 26'625. La raschun per questas bunas cifras saja il coronavirus ch’haja animà blera glieud da far vacanzas en Svizra, ed il trend actual da visitar plazzas da campar. En il Grischun maina il TCS 5 campadis en il Grischun.

L'entira Svizra ha profità

Guardà sur l’entira Svizra sa resulta in plus da 13% dapli pernottaziuns ch'avant in onn quai malgrà che la stagiun è vegnida averta pli tard pervia da corona. Er per l'atun sa mussia in trend positiv. Las cudischaziuns online sajan per 120% pli autas ch'avant in onn. Perquai prolunghescha il TCS e cun el numerus auters campadis en Svizra la stagiun per part fin l'entschatta november.