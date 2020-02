La lingia da viafier divida il vitg da Domat en duas parts. Adina sch’in tren passa tras Domat, ston autos, velos e peduns spetgar avant las barrieras.

Il 2018 aveva la suprastanza proponì da construir in grond sutpassadi. Quai han ils votants da Domat dentant refusà. Uss èsi prevesì da bajegiar almain in sutpassadi per peduns.

Il postulat che Ursin Fetz ha inoltrà pretenda ch’i dettia era ina soluziun per ils velocipedists. Per lezs saja la situaziun pli stentusa che per ils automobilists, di Ursin Fetz che ha gì l’idea per il postulat. Ils autos possian guntgir e prender rutas alternativas.

Ils autos pon guntgir, ma per ils velos resta la situaziun schleta.

Ursin Fetz po s’imaginar ch’ins construescha in sutpassadi aposta per ils velocipedists u ch’ins cumbinescha il sutpassadi da peduns gist cun ina soluziun per ils velos. Sco ils responsabels dal departament han respundì sin il postulat, na saja quai tecnicamain betg pussaivel da cumbinar in tal sutpassadi. Tuttina, n'è il tema betg giud maisa, la vischnanca vegn a tractar co meglierar la situaziun per il traffic plaun.

Plinavant giavischa il postulat che la vischnanca contraheschia cun il chantun e cun la Viafier retica per cuntanscher garanzias per bunas colliaziuns da tren en direcziun Turitg e Son Gagl. Er quai vegnia la vischnanca a persequitar, en quai senn saja ses posultat vegnì respundì, ha ditg Ursin Fetz sin dumonda da RTR.

