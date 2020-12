Ils 13 da december 2020 mida l'urari dal traffic public, quai munta era per il Grischun dapli colliaziuns. La Viafier retica introducescha tranter auter in tren baud da Glion a Cuira e mintgamai in tren tard da Landquart a Tavau e da Cuira a Tusaun. Durant las fins d'emna da la stagiun d'enviern e da stad curseschan da nov trens supplementars nonstop sin la lingia d'Arosa. Tranter Cuira e Landquart vegn il tact augmentà la saira al tact da mes'ura, da quest augment profita la clientella dad Igis, Zizers e Trimmis.

Dapli bus curseschan

Era tar ils bus datti dapli colliaziuns, uschia sin las lingias da Cuira a Landquart e da Cuira a Razén. Curs supplementars survegnan tranter auter era las lingias da l'auto da posta Scuol – Martina, San Murezzan – Malögia, Andeer – Vargistagn, Casti – Savognin, Glion – Sursaissa, Cuira – Passugg, Lai – Zorten e Cuira – Laax.

Tact da mes'ura per il viadi da Turitg

Per arrivar da Turitg en il Grischun datti las fins d'emna durant la stagiun auta d'enviern dapli trens ed uschia bunamain in tact da mes'ura cuntinuant. Ultra da quai datti da nov il venderdi saira in tren a las 16:11 da Berna fin a Cuira.

Pli spert a Milaun ed a Minca

Grazia a l'avertura dal tunnel da basa dal Ceneri sa reducescha il temp da viadi da Bellinzona a Lugano ed a Milaun per 15 fin 20 minutas. Grazia ad adattaziuns tecnicas vi da la rait da viafier tudestga sa reducescha il temp da viadi da Cuira a Minca da 4 uras e 35 minutas a 3 uras e 53 minutas.