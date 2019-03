«Noss Martin vegn segir reelegì», uschia tuna quai franc da insaquantas maisas radundas en Surselva. Dentant per Martin Candinas, cusseglier naziunal, sajan las elecziuns da quest onn perquai tuttina betg ina spassegiada, «mabain dovri sustegn da tuts tar elecziuns da proporz», di el.

La PCD Grischuna ha oz numnadamain preschenta la glista principala per las elecziuns federalas. Support survegn Martin Candinas da trais dunnas ed in um. Carmelia Maissen, la presidenta da Glion, Yvonne Brigger-Vogel, Franz Sepp Caluori e Gianna Luzio la secretaria generala da la PCD Svizra.

Dentant betg be Martin Candinas duai vegnir reelegì a Berna, mabain er Stefan Engler vul restar per ina terza perioda d'uffizi en il cussegl dals Chantuns. Per el è il cumbat dentant quella giada pli grevs: El sco quintar cun concurrenza, per l'ina da la PS, per l'autra tgunsch probabel er da la PPS.

Las elecziuns federalas èn ils 20 d'october 2019.

