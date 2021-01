RTR ha purtretà trais dunnas e lur istorgia d'emigraziun. La crisa da corona ha fatg che duas èn turnadas en Svizra e la terza ha stuì tschertgar ina nova plazza per vegnir sur las rundas.

Turnada dal Silicon Valley

Viver da tschella vart dal mund, en il Silicon Valley, là nua ch’èn da chasa las grondas firma tecnologicas. Ursina Haller ha fatg quel pass ensemen cun ses um, in inschigner da software, avant radund 3 onns. La California ha plaschì fitg bain a la famiglia, la vita, la cultura ed era il job. Ma lura è rivada la pandemia da Corona, restricziuns ed ina ferma isolaziun, nagins contacts cun amis. Latiers hai er dà gronds incendis en la California en vischinanza da lur dachasa. Ed a la fin na plascheva er betg la situaziun politica. La famiglia Haller ha perquai decis da far ina emprova e da turnar en Svizra per in temp limità. Entant han els decis da turnar definitivamain en Svizra.

Da Bali enavos a Sent

Prisca Zehani-Tschenett è partida da la Svizra per Singapur senza plans ed ha lura bainbaud chattà la gronda amur. Ensemen han els dus visità divers pajais ed èn lura a la fin rivads a Bali. Là han els avrì ina scola da sfunsada – la passiun dad omadus.

Bainbaud han els gì er uffants e la scola funcziunava sco giavischà. Ma alura è arrivada la pandemia ed il lockdown. La situaziun è stada enorm dira, il sustegn fitg pitschen. Uschia han els decis da serrar las portas e turnar en Svizra. Oz abitan e lavuran els a Sent en Engiadina Bassa – Bali è restà in siemi.

Nagin turissem a Mallorca

Avant 15 onns ha Nicole Bundi da Surrein passentà ina stagiun sco recepziunista sin in’insla en il sulegl. Ella è restada, s’inamurada e viva oz cun ses figl Miguel a Mallorca. Ord la recepziunista è daventada la directura d'in hotel en la citad turistica Artà. Dentant ha corona annullà er sin las inslas balearas tut las reservaziuns. Il turissem a Mallorca n’exista betg pli. L'hotel nua che Nicole Bundi lavura è vegnì serrà. Las indemnisaziuns dal stadi na bastan dentant betg per viver. La directura ha stuì tschertgar ina autra lavur.

Il video davart Nicole Bundi suonda gievgia ils 21 da schaner en il Telesguard e lura er qua.