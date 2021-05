La Scol'auta spezialisada dal Grischun, FHGR, ha sviluppà in prototip per ina software da translatar il rumantsch. Cun quest pass duai la lingua rumantscha vegnir rinforzada sin palc naziunal, scriva la FHGR en ina communicaziun.

translaturia.fhgr.ch

Il project Translatur-ia da la FHGR realisescha in instrument per optimar applicaziuns en connex cun la lingua rumantscha cun agid da la tecnologia computerisada. Sur il webportal translaturia.fhgr.ch pon ins translatar texts dal tudestg en rumantsch. La Lia Rumantscha ha mess a disposiziun a la FHGR datas per translatar.

Cun pli pauc sforz dapli texts

Per Conradin Klaiss da la Lia Rumantscha, èsi absolutamain central per l'avegnir dal rumantsch, ch'il process da translatar texts en e dal rumantsch possia vegnir accelerà. Plinavant contribuescha quest svilup a la chapientscha tranter las cuminanzas linguisticas da la Svizra.

Er RTR ha ses sistem da transcripziun: