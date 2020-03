Las bleras scolas obligatoricas n'han el mument anc betg organisà sistems da homeschooling u e-learning. Ellas èn pir vid preparar tut per l'empernder sin distanza. Ils pensums èn stritgads enfin ils 30 da mars. Tge pia far cun ils uffants a chasa?

Avair in ritmus dal di

Cunquai ch'ils uffants vegnan entras questas vacanzas sfurzadas ord il ritmus dal mintgadi, cusseglia Philipp Ramming ch'è psicolog d'uffants e cussegliader d'educaziun, da far in plan dal di per ils uffants. I saja impurtant ch'ils uffants hajan in tschert ritmus. Uschia possian ins era motivar els da far autras chaussas che mirar televisiun u giugar gieus da computer.

Mantegnair il contact social dals uffants

Senza la scola manca il barat cun uffants en la medema vegliadetgna. Qua san ils geniturs sa gidar ed organisar telefons tranter ils uffants per mantegnair il contact social. Grondas gruppas d'uffants èsi meglier d'evitar cun la situaziun actuala dal virus.

Dar segirezza als uffants

Tenor Philipp Ramming duajan ins esser sincers ed averts cun ils uffants tge che pertutga las infurmaziuns dal coronavirus. Sch'els han dumondas duajan ins respunder quellas tenor meglier savair e pudair. Decisiv per ch'ils uffants na temian betg da quella situaziun saja la tenuta dals geniturs. Ils uffants s'accorschian sch'ils geniturs sajan malsegirs e vegnian uschia era malsegirs.