Talmain nunchapaivel na dastga ina dretgira betg scriver. Uschia pon ins resumar la critica ch’il Tribunal federal ha formulà questa stad envers la Dretgira chantunala grischuna. Sco i para betg per l’emprima giada.

Ina reprimanda per la Dretgira chantunala

I sa tracta d’ina decisiun che pertutga mesiras provisoricas en in cas fitg cumplex. La Dretgira chantunala aveva prendì sia decisiun il mars passà. Ina da las partidas ha recurrì a Losanna – tranter auter perquai ch’i n’era gnanca cler, tge che la dretgira haja insumma decidì.

Ils derschaders federals dattan raschun al recurrent. Il motiv: La Dretgira chantunala aveva formulà sia decisiun tut mo «cun construcziuns da che» (cun la conjuncziun «che», per tudestg: dass) – sin diesch paginas. Da principi saja quai lubì per sentenzias fitg curtas, scriva il Tribunal federal. Ma il cas actual saja memia cumplex e betg adattà per tractar sin quella moda.

Gnanc il Tribunal federal vegn londerora

Atgnamain stuess ina persuna pertutgada pudair leger ina decisiun da dretgira e savair chapir sia muntada. Questa decisiun cun tantas «construcziuns da che» han dentant perfin ils derschaders da Losanna gì fadia da chapir.

Il Tribunal federal dat perquai raschun al recurrent ed annullescha la decisiun. La Dretgira chantunala grischuna sto uss danovamain sa fatschentar cun la chaussa. Ed ella sto scriver la decisiun uschia, ch’ella satisfa a las pretensiuns formalas e materialas che la lescha tschenta a decisiuns da dretgira.

Gia pliras giadas avertì dretgira chantunala

Il chantun Grischun sto surpigliar ils custs da dretgira da 2'000 francs ed era ils custs da 2'000 francs per l’advocat dal recurrent.

Da desister dad adossar ils custs al chantun na saja betg giustifitgà, scriva il Tribunal federal en sia sentenzia. La Dretgira chantunala saja numnadamain gia pliras giadas vegnida avertida pervi da sias decisiuns scrittas mo cun «construcziuns da che».

Sentenzia 5A_229/2020 dals 13 da fanadur, publitgada ils 24 da fanadur 2020