Il chantun Grischun vul sajettar lufs giuvens or dal triep dal Beverin ed ha fatg la dumonda a la Confederaziun. Quai ha cusseglier guvernativ Mario Cavigelli confermà oz en il Cussegl grond.

Il chantun fa quai malgrà che las cundiziuns per sajettar ils lufs n’èn betg ademplidas: Il triep ha stgarpà quatter nursas, in vadè ed in asen ils ultims mais. In asen stgarpà saja dentant da valitar pli aut ch’ina nursa stgarpada, argumentescha Cavigelli.

Sche la Confederaziun dat glisch verda, dastga il chantun sajettar maximalmain la mesadad dals lufs ch’èn naschids questa stad en il triep.

Fatg la dumonda schebain il chantun haja l'intenziun da regular ils lufs ha il deputà e pur Gian Michael (PBD) da Donat.

Gia l'onn 2019 aveva la guardiaselvaschina sajettà quatter lufs singuls dal triep dal Beverin: