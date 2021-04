In segund luf porta uss in cularin da GPS

Datiers dal vitg Valragn han ils responsabels da la chatscha pudì montar in cularin da GPS ad in luf dal triep dal Beverin. Quai annunzia l’Uffizi da chatscha. Els hajan pudì narcotisar l'animal e silsuenter fermar il cularin.

Entras il cularin spera ils responsabels per l’ina, d'adina savair nua ch’il luf sa muventa ed uschia ramassar dapli infurmaziuns. E per l’autra duai l’entira procedura er spaventar l’animal. Pertge in luf collia l'experientscha da vegnir narcotisà en vischinanza d’installaziuns dal carstgaun sco negativa, scriva l'Uffizi da chatscha. Uschia pudess el en il futur tegnair dapli distanza dal carstgaun.

Il segund luf equipà

Actualmain portan uschia dus lufs en il Grischun in cularin da GPS, dasper quel da Valragn era in en la Val Medel. Tar in luf da Sursaissa n'era l'acziun d'equipar cun in cularin da GPS betg gartegiada.