Trumpads: Impressaris grischuns avessan er vulì gidar Bondo

«Nus grischuns faschain quai – er cun agid dals impressaris!» Quai è il titel dad ina communicaziun da medias da la societad grischuna dals impressaris dal mardi: Els sa mussan trumpads da betg esser vegnids dumandads da gidar da rumir e far urden suenter las bovas a Bondo.

L'economia da construcziun en il Grischun saja effizienta e ferma. Quai haja ella gia mussà tar autras malauras dal passà en il chantun – sco en il Puschlav, en Surselva, a Claustra u tar la Val Parghera, scriva la societad en sia communicaziun. Gist tar las emprimas intervenziuns sajan impurtantas las capacitads localas enfin ch’il agid cun mezs externs arrivia.

Impressaris: «Surprais enfin – avertamain – er irritads»

Perquai sajan ils impressaris «surprais enfin – avertamain – er irritads», ch’ins n’haja betg clamà consequentamain las forzas en il chantun, avant che clamar ulteriur rinforzament.

La fin d'emna avevan medias rapportà che las autoritads hajan engaschà interpresas turitgaisas per gidar dar rumir il material a Bondo. La polizia chantunala aveva argumentà quai cun il fatg ch'i na dettia betg avunda capacitad en il Grischun.

Savair en cas da catastrofa sco investiziun en l'avegnir

En vista a l’avegnir saja il «gist per in chantun da muntogna» fitg impurtant dad avair en il chantun interpresas cun il savair, la glieud e las maschinas per ir enturn cun talas situaziuns. Quai saja be pussaivel, sche las forzas vegnian er duvradas en la situaziun da crisa, concluda la Societad grischuna dals impressaris.

