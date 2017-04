Tschantscha Siri bainbaud rumantsch?

Dus spezialist sin il champ da la tecnologia vocala vulan far tschantschar maschinas rumantsch. En sasez han els producì tras in program cumplex ina vusch artifiziala ch’è abla da preleger mintga construcziun pussaivla en vallader.

Seraina – in computer discurra rumantsch 4:17 min, Telesguard dals 26.4.2017

Seraina sa numna l’emprima vusch rumantscha artifiziala che po preleger texts u schizunt manar ina conversaziun cun l’uman. Mo la Siri rumantscha sa anc dapli, sco per exempel far quints da matematica. L’idea da sviluppar in program che sa far quai han dus spezialists da la Bassa gì. Els dus, Schamai Safra e Christof Traber, han banduna ina firma da Hightec pli gronda per fundar ina atgna firma. Questa firma duai producir tecnologia vocala per linguas minoritaras, en emprima lingia per il rumantsch. Aposta per quest project ha in dad els emprendi avant dus ans rumantsch.

Emprima versiun en vallader

L’emprima versiun da test ch’exista gia è en vallader. En cas che la versiun valladra ha success, vulan ils iniziants realisar ulteriuras versiuns en ils auters idioms ed en rumantsch grischun. L’iniziant Christof Traber ch’ha emprendi rumantsch aposta per il project, ha finanzià il project fin uss ord si ‘atgna tastga. Gugent cuntinuassan els dentant il project en ils auter idioms ed èn perquai avisads sin sustegn finanzial. In grond gudogn na spetga la nova firma Slowsoft betg cun il program rumantsch. Actualmain èn els era vida realisar vuschs sinteticas per tudestg svizzer, la saja l’aspect finanzial pli interessants.

3'000 frasas per ina buna qualitad

La vusch originala davos il program è da la pledadra Oceana Galmarini. En tut ha ella legì var 3'000 construcziuns el studio da tun, fin che l’entira paletta da tuns pussibels en il vallader era cumpletta. Mo uschia po la sintesa vocala avair in'auta qualitad. La versiun ch’exista fin gia è ina versiun da test. Ils iniziants dil project èn fitg cuntents cun la versiun da test, i restia dentant anc ina massa da megliurar. La versiun finida duai alura esser sin maisa sin la fin da l’onn.

RR Telesguard 17:40