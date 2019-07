La regenza grischuna ha approvà dus projects per sanar ed engrondir vias.

Correcziun da la via a Tschiertschen

Per 4,9 milliuns po la via da Tschiertschen tranter Usser Prada e la Punt Grossagentobel vegnir sanada ed engrondida sin ina ladezza da 5,8 meters. Uschia pon ins meglierar la segirezza da la via da colliaziun e l'andament dal traffic vegn optimà.

Legenda: A Tschiertschen vegn la via engrondida e sanada. ©Uffizi federal topografia naziunala

En Val Calanda vegn ina via da guaud engrondida

L'impurtanta via da guaud tranter Nadro e Castaneda po vegnir engrondida per 1,3 milliuns francs. Oz è la via serrada per il traffic e vegn be duvrada sco via da guaud. Ella ha ina gronda muntada per la tgira dal guaud da protecziun, per il mantegniment dal rempar d'aual Ria di Mort sco er per la prevenziun d'incendi da guaud. Plinavant vala la via sco sviament en cas che la via chantunala en la Val Calanca vegn serrada.

Legenda: En Val Calanda po ina impurtanta via da guaud vegnir engrondida. MAD, Chanzlia chantunala

