En Svizra han las mesiras per cumbatter la tuberculosa bovina tar tschiervs effect. Quai resulta d'in studi che l'Uffizi federal da segirezza alimentara, il chantun Grischun ed il Principadi da Liechtenstein han laschà far. Finamira dal studi è da mussar mesiras per prevegnir e cumbatter la tuberculosa tar tschiervs. Tant la surveglianza sco er la diagnosa a temp hajan effect.

Tuberculosa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tuberculosa è ina malsogna cun in'infecziun bacteriala che po tutgar umans ed animals.

Dapi onns datti adina puspè cas da tuberculosa tar tschiervs en la regiun tranter la Germania e l'Austria.

Il scherm infectus è in privel per umans ed animals. En il Vorarlberg hai gia dà singuls cas da tuberculosa tar vatgas.

En Svizra ed en il Principadi da Liechtenstein n'èn enfin uss vegnids registrads nagins cas da tuberculosa tar tschiervs.

Per che la Svizra ed il Principadi da Liechtenstein na sajan er en futur betg pertutgads da la malsogna, saja central d'er vinavant reglar l'effectiv da tschiervs, da scumandar il pavlar e d'impedir il contact tranter tschiervs ed animals da niz. Il cumbat da la tuberculosa tar tschiervs resta ina gronda sfida. Sin basa da las cussegliaziuns dal studi, vegnan perquai elavuradas ulteriuras mesiras.

