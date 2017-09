Tunnel Isla Bella numer II

L'Uffizi federal da vias ASTRA saja vidlonder da ponderar seriusamain co schliar ils problems dal traffic in il traject tranter Rehanau e Giuvaulta. Quai ha ditg Jürg Röthlisberger, il directur da l'ASTRA, a RTR. In segund tunnel d'Isla Bella saja er ina opziun.

En lur pleds a chaschun da l'avertura uffiziala dal nov vial nord a Trimmis han il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli sco er il directur da l'Uffizi federal da vias Jürg Röthlisberger accentuà quant impurtanta che la via naziunala 13 saja per la Svizra ed er per l'Europa. La Confederaziun veglia investir vinavant daners en la suletta autostrada dal Grischun ha empermess Jürg Röthlisberger.

Il tunnel Isla Bella – «in punct neuralgic»

Sper las lavurs vid la segirtad e las sanaziuns vid l'autostrada giaja en spezial er per meglierar la situaziun dal traffic sin il traject tranter Rehanau e Giuvaulta (Rothenbrunnen) – en spezial dal tunnel da l'Isla Bella ch'ha mo in vial. Quai saja propi in punct neuralgic ed els sajan vid ponderar seriusamain tge far.

Ulteriur problem - la stretga a Rehanau

Il tunnel da l'Isla Bella è però mo in dals dus gronds problems tranter Rehanau e Giuvaulta. Il segund problem è l'autostrada a Rehanau. Sco laic han ins l'impressiun, ch'il Rain e la situaziun stretga insumma impedeschian in segund vial d'autostrada.

Jürg Röthlisberger percunter di, che la natira na saja mai in impediment. Ils inschigniers da l'ASTRA hajan emprendì da chattar soluziuns che prendian resguard sin la situaziun topografica e geografica.

RR actualitad 17:00