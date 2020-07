In milliun dal chantun per construir nov hotel

Per construir in nov Sporthotel Krone a Churwalden ha la regenza concedì ina contribuziun da maximalmain in milliun francs. Suenter la spazzada da l’hotel existent duai vegnir construì in nov hotel sco er pliras abitaziuns secundaras.

L’hotel duai avair 87 chombras e totalmain 190 letgs. Il chantun sustegna la nova construcziun sco purschida d’alloschament impurtanta per l’economia regiunala e per promover il svilup turistic regiunal.