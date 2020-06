In bun 2019 – in futur intschert

Grischun vacanzas ha gì in onn da fatschenta solid il 2019. Las pernottaziuns èn creschidas per 2,4% ed uschia è il 2019 stà il terz onn en roda cun in creschament, di il president da Grischun vacanzas Jürg Schmid a chaschun da la radunanza generala. Sia prognosa per l'onn che vegn guarda, causa corona, dentant anc or malsegira. I na saja anc mai stà uschè grev da far ina prognosa. Bain dettia quai er gia indizis persuenter che la stad e l'atun vegnian ad esser solids, dentant betg per tuts tuttina. Entant che la hotellaria e cunzunt las chasas da vacanzas profiteschian, vesia quai ora mal per il turissem d' events ubain seminaris.

E per l'enviern 20/21 na gughegia Schmid anc gnanc da far ina prognosa. Co ch'il turissem sa sviluppeschia lura, dependia fitg dal virus. El quinta er l'enviern cun giasts da la Svizra, sche quai resta pussaivel da sa mover libramain, dentant ils giasts internaziunals, cunzunt ord ils Stadis Unids ubain ord la China, vegnian probablamain pir puspè l'onn proxim a visitar la Svizra.