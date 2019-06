Conflicts en il contact cun giasts gidieus han chaschunà ch'ils turistichers da Tavau ed Arosa vulan impunder – cun sustegn da la Federaziun svizra da las communitads israelitas – intermediaturs per evitar malchapientschas cun ils turists gidieus.

Punct da partenza per questas stentas è in cas d'avant dus onns en in hotel ad Arosa.

Quella giada aveva la supplica als giasts gidieus, da far la duscha avant e suenter far bogn en il pool, procurà per irritaziuns e lingias grassas.

Il cas avant dus onns ha chaschunà avant dus onns per lingias grassas sin l'entir mund: In hotel ad Arosa aveva supplitgà ils giasts gidieus da far la duscha avant e suenter nudar en il pool. En l'Israel han ins valità questa supplica, ch'era drizzada unicamain als giasts gidieus, sco antisemitica.

Legenda: Quest placat ha pendì avant dus onns en in hotel ad Arosa ed ha chaschunà discussiuns sin l'entir mund. SRF

Da l'autra vart han giasts a Tavau reclamà l'onn passà davart il sa cuntegnair da turists gidieu-ortodox.

Quests conflicts han uss animà la branscha da turissem da Tavau ed Arosa d'agir communablamain cun la Federaziun svizra da las communitads israelitas (SIG). Per Jonathan Kreutner dal SIG è cler:

Las malchapientschas datti tar omaduas varts: D'ina vart tar ils indigens e las persunas dal fatg dal turissem – da l'autra vart naturalmain er tar ils giasts gidieus.

Broschuras ed intermediaturs duain gidar

Per promover l'enclegientscha da domaduas varts, duai dar a partir da la stad broschuras che decleran co sa cumportar, ma er intermediaturs gidieus, declera Kreutner: «Quels èn d'ina vart passivs, postads a lieus nua ch'i vegn spetgà blers giasts gidieus – quels pon ins contactar e dumandar. Da l'autra vart activ, per ir directamain encunter a giasts gidieus, ed emprovan da purtar en contact in cun l'auter a moda activa ils giasts cun ils indigens.» Quests gidieus svizzers, per il pli giuvens, vegnan recrutads ed indemnisads dal SIG.

Speranza en campagna da scleriment

Il directur dal turissem a Tavau, Reto Branschi metta grondas speranzas en questa campagna da scleriment:

La campagna ha dad ir da tuttas duas varts – ch'ins na duai per exempel betg dar il maun a dunnas gidieuas. Da l'autra vart ch'ins duess resguardar la natira, ed uschia enavant.

Qua vai per reclamaziuns da la populaziun. Per part hajan gidieus ortodox da l'exteriur laschà enavos rument en la natira.

Quant success che questa campagna vegn ad avair vegn a sa mussar suenter la stagiun da stad, il settember. Lura vulan las organisaziuns turisticas trair bilantscha.

RR actualitad 07:00