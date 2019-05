Turissem Turitg e Grischun vacanzas coopereschan strategicamain e lavuran pli stretg ensemen, per carmalar dapli glieud en citad ed en la muntogna. Quai ha communtigà Grsichun Vacanzas. En emprima lingia vulan las duas organisaziuns propagar la stad en martgads pli en il lontan.

Turitg e Grischun vulan collavurar per dapli pernottaziuns

Il Grischun sco pli gronda regiun muntagnarda e Turitg sco center urban da la Svizra sa cumpletteschian optimal, scriva Jürg Schmid il president da Grischun Vacanzas. Perquai vulan las duas organisaziuns turisticas collavurar.

Muntogna sco cumplettaziun da l'experientscha urbana

En il focus da la cooperaziun stat da commerzialisar la stad, quai cun eveniments che collian omaduas regiuns. Adina dapli giasts tschertgian dasper l'experientscha urbana er da pudair sa revegnir en ils culms, ha ditg Guglielmo L. Brentel, president da Turitg Turissem. Gist per giasts da l'exteriur sajan viadis da duas fin trais uras savens be dus pass.

Dapli pernottaziuns per Turitg e Grischun

Finamira da la collavuraziun è dad unir las forzas per che omaduas varts possian profitar dals giasts en lur regiun. En il turissem da las alps dovria models novs sco quest per pudair augmentar il dumber da pernottaziuns, di Jürg Schmid. Quai stgaffeschia per ils osps ina plivalur.

