«Surproporziunal buna» saja la stagiun d'enviern 2018/19 stada, ha ditg Martin Hug, il president da la societad Pendicularas dal Grischun a la SDA. Raschun per il svilup tar ils osps e las cifras da svieuta sajan las bleras uras da sulegl ch'i ha dà e las fitg bunas cundiziuns sin pista.

Tenor Martin Hug saja stà da sentir cleramain il plaschair che la glieud haja da novamain chattà per il sport d'enviern. La purschida da las pendicularas stoppia dentant ir pli lunsch che be las relaziuns da naiv ed aura. Tiers tutgian er bunas purschidas da l'infrastructura sin la muntogna, la culinarica, il service sco era models da pretsch attractivs.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Buna emprima mesadad da stagiun per pendicularas

La finala èn dentant tuttina las relaziuns da vent e da l'aura decisivas sche la buna luna tar ils consuments per las pendicularas resta anc fin Pastgas u betg. Las experientschas mussian che las fatschentas cun las pendicularas sajan enorm dependentas da l'aura, ha accentuà Hug. Gidar da far pli attractiv la fatschenta vulan ils interprendiders cun events interessants. En il territori da skis da Laax sajan per exempel previs bleras «Live Sessions».

«Nus quintain cun in bun enviern»

Legenda: Ernst Wyrsch, president da Hotelleriesuisse Grischun. Keystone

Buna luna regia er tar ils hoteliers dal Grischun. «Nus quintain cun in bun enviern», ha declerà Erns Wyrsch, president da Hotelleriesuisse Grischun. Las pli novas cifras dal schaner confermian il plus da 6% dal december. Ils mais favrer e mars sajan stads buns sur tut pervi da blers giasts svizzers e tudestgs. Er ils Stadis Unids e la Gronda Britannia tutgan tar ils martgads principals per la branscha da turissem grischuna.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Dapli pernottaziuns per chamonas da CAS

Raschuns per la buna stagiun èn tenor Wyrsch dasper las relaziuns da l'aura e da la naiv er il curs da stgomi meglier, sco era ils products che vegnian adina pli attractivs. Las Pastgas che vegnan uschè tard èn ina sfida per ils hoteliers. Trais emnas d'avrigl sajan da surmuntar. El quinta che manaschis che han anc avert, fetschian interessantas promoziuns cun las pendicularas, ha ditg Wyrsch. Plinavant suppona el ch'i vegn anc ad avair blera naiv l'avrigl.

Ir cun skis fin l'entschatta matg

Tuns positivs datti sur tut or da l'Engiadina. Là han las pendicularas introducì il model da pretschs dinamics per ils pass da skis. Il model empermetta pretschs pli bass, pli baud che la carta vegn cumprada. La pluralitad dals giasts haja pudì profitar dals pretschs pli bass. Passa la mesadad da las cartas per plirs dis sajan vegnidas cumpradas sur l'internet, ha annunzià la destinaziun da turissem Engiadina/San Murezzan. Las purschidas che cumbineschan las pernottaziuns cun il sport d'enviern duain vegnir manadas enavant l'onn proxim.

Ils Engiadinais propagheschan anc ina giada ferm l'ir cun skis da primavaira. L'ultima pendiculara che serra quest onn en Grischun è quella sin la Diavolezza, e quai ils 5 da matg.

RR novitads 11:00