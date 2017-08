Turnea cun in post mobil – ils chatschaders grischuns fan reclama

Oz, 12:20

CDM / Hugo Schär /ij

Cun in char d'exposiziun che duai servir sco pitschen museum da natira vul l'Uniun grischuna dals chatschaders da patenta far reclama per la chatscha. Da quel intent e dad ulteriuras sfidas per la chatscha grischuna ha l'Uniun orientà in mardi a Haldenstein.