Che l'Uffizi da chatscha augmenta il squitsch da chatscha sin tschiervs e chavriels n'è nagut nov. Gia dapi quatter onns han ins augmentà quel squitsch successivamain, per exempel cun laschar sajettar dapli animals, en spezial er dapli animals feminins. Quai ha Hannes Jenny da l'Uffizi da chatscha e pestga ditg envers RTR. Cunzunt il dumber da chavriels stoppia vegnir reducì. Spezialmain gronds problems chaschunan ils animals en il guaud en il Nord ed en il Sid dal Grischun.

Auter en Surselva

Martgantamain damain chavriels e chamutschs dettia quai entant en la Surselva. Là saja il dumber sa reducì per l'ina entras il luf-tscherver ed il luf e per l'autra entras ils envierns cun blera naiv. En la planisaziun da chatscha 2021 vegnia questa ferma reducziun resguardada per quella regiun.