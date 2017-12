Ulteriurs 1,2 milliuns per l'Arena da biatlon

Il chantun Grischun sustegna l'Arena da biatlon a Lantsch cun ulteriurs 1,2 milliuns francs.

Gia ils 21 d'avust 2012 aveva il chantun approvà ina contribuziun da var 1,14 milliun francs. Per la vischnanca da Lantsch sa resultan custs da 6,44 milliuns francs. Plinavant vegn la vischnanca sustegnida cun in credit rembursabel da la Confederaziun en l'autezza dad 850'000 francs. Quest sustegn succeda en il senn dal concept naziunal per implants da sport.

Engrondiment cun Nordic House

Pervia da la dumonda creschenta è l'Arena da biatlon entant vegnida engrondida cun il «Nordic House». Ils custs d'investiziun muntan entant a total 20 milliuns francs. Ord quest motiv saja in ulteriur sustegn dal chantun da maximal 1,2 milliun francs adequat.

