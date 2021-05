Onur per Anita Capaul, la manadra da la Chasa Editura Rumantscha. Ella ha survegnì il premi «Plume de paon» da l’uniun da las auturas ed auturs da la Svizra.

Ina plima-pavun per Anita Capaul

Sco l’uniun scriva, vegnia Anita Capaul onurada per sia gronda lavur premurusa per la litteratura rumantscha che va sur ils cunfins linguistics ora. Dapi la fundaziun da la Chasa Editura Rumantscha avant 10 onns s'engascha ella cun passiun e precauziun per la derasaziun da la litteratura rumantscha. Sper nova publicaziuns en tut ils idioms e rumantsch grischun, ediziuns en dus linguatgs e divers cudeschs per uffants e giuvenils, publitgescha la chasa editura era reediziuns da classichers rumantschs. Mintg'onn èn quai fin ad otg cudeschs.

L’uniun da las auturas ed auturs Avrir la box Serrar la box L’uniun da las auturas ed auturs da la Svizra ha passa 1’000 commembers. Ella cumpiglia auturas ed auturs, translaturas e translaturs da tut ils geners litterars e da tut las 4 linguas naziunalas ed era dad autras linguas.

