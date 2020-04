La proxima festa da musica chantunala è l'onn 2024 a Claustra. Quai ha decidì la radunanza da delegads da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun. La festa chantunala 2024 vegn organisada da la societad da musica da Jenaz cun agid da la societad da musica Klosters-Madrisa. L'ultima festa chantunala è stada il 2019 ad Arosa.

Radunanza unica ed istorica

Anc mai en ils passa 100 onns ch'i dat l'Uniun chantunala da musica hai dà ina radunanza da delegads sco quella dals 4 d'avrigl 2020. Pervi da las restricziuns da corona ha la suprastanza da l'uniun chantunala decidì da far la radunanza cun ils meds moderns, a moda digitala via video livestream. Il president Andy Kollegger ha sincerà als preschents a chasa che quai saja ina radunanza legala e correcta. Tuttina na saja betg previs da repeter quai.

Legenda: Not Janett (a sanestra) è stà 16 onns en la suprastanza chantunala. (a dretga: Jachen Kienz, president dal district da musica 1, Engiadina, Val Müstair, Samignun, Puschlav e Bregaglia) FMR, Annatina Filli

Giuventetgna en la suprastanza

Per suttastritgar l'impurtanza da la giuventetgna per las musicas instrumentalas han delegadas e delegads elegì Adrian Willi en la suprastanza. El è responsabel per las musicas da giuvenils. Plinavant ha demissiunà Not Janett suenter 16 onns en suprastanza. Per el è vegnì elegì en suprastanza chantunala Michele Zanetti. Uschia ch'er las valladas dal sid èn represchentadas en la suprastanza.

Ord l'archiv: