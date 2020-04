Bun 140 persunas fissan s'inscuntradas la sonda a Falera per la radunanza da delegads da l'Uniun chantunala da musica dal Grischun. Empè da s'inscuntrar en la fermata a Falera sa rimnan ils commembers e las commembras e divers giasts dentant a moda digitala – en furma da livestream.

Sfidas pli pitschnas che spetgà

Organisar il livestream na saja betg stà uschè grev sco spetgà, manegia il president da l'uniun Andy Kollegger. Els hajan gia infurmà baud avunda ils commembers. Per era pudair resguardar quels che n'han forsa betg in access via computer al livestream, datti l'opziun da pudair tadlar la radunanza via telefon. Quella purschida haja dentant nagin vulì nizzegiar. Tenor il president sajan las reacziuns da far la radunanza via livestream stadas fitg positivas. Reclamaziuns u dumondas en quest connex n'haja betg dà. La pli gronda sfida n'era pia betg l'organisaziun, mabain in'autra. Durant la radunanza datti numnadamain era votaziuns. Quellas vegnan fatgas via in link spezial. Dentant be lura sch'ina tractanda vegn contestada. Era elecziuns èn planisadas. Sche lezzas vegnian dentant contestadas vegnia l'elecziun spustada sin la proxima radunanza.

«Uss è il mument perfetg per far ina radunanza»

Sin dumonda daco ch'ins n'avess betg simplamain pudì spustar ina tala radunanza sin il temp cura che radunanzas a moda e maniera fisicala èn puspè lubidas, manegia Andy Kollegger, ch'ì saja uss il mument perfetg per ina radunanza. Uschè bler temp sco ussa na vegnan ils commembers betg pli ad avair suenter la crisa da corona.