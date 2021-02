A l'economia grischuna mancan ils onns 2020 e 2021 ensemen probabel radund ina milliarda francs per curclar ils custs da manaschi ed investiziuns. Spezialmain ils manaschis turistics sco hotellaria, gastronomia, pendicularas e furniturs hajan gronds donns finanzials entras il segund lockdown. Perquai vegnian investiziuns stritgadas, persunal reducì e l'agen chapital e las reservas vegnian duvradas si.

Dus terzs dals manaschis dumandads sa vesan tar il scenari actual sco pertutgads negativ entras las mesiras da protecziun. 29% da tut ils manaschis dumandads van da quai anora ch'els èn pertutgads ferm negativ u perfin che lur existenza è periclitada.

Per radund dus terzs da las firmas dumandadas va il sustegn memia pauc lunsch, ed era las branschas pli pauc pertutgadas èn persuenter da schlargiar ils sustegns.

En in palpiri da posiziun pretenda l'Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn adattaziuns. Per exempel ch'i dettia er mesiras da cas da direzza per firmas pertutgadas indirect, per exempel talas ch'han lur svieuta ch'è reducida per pli pauc che 40%, che han dentant auts custs fixs. Tals manaschis na vegnian cun las reglas actualas betg sustegnids.