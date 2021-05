L'Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn ha dà or las parolas per las votaziuns dals 13 da zercladur. Ella è per abolir las contribuziuns da maternitad (fatschenta chantunala). In Gea recumonda l’uniun er a la lescha da Covid-19 e per la lescha da CO2 ha l’uniun decis la libertad da votar. Quai ha communitgà l’Uniun grischuna d’artisanadi e mastergn.

Per ils ulteriurs projects da votaziun, tranter auter las duas iniziativas agraras e la lescha d'anti-terror, n’haja l’uniun betg decis parolas. Quai per mancanza da relevanza per l’economia dal Grischun.