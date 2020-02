Legenda: Da sanester: Leonie Barandun-Alig (manadra da project), Johannes Flury (president Lia e Pro Raetia), Alice Bertogg (Lia), Aixa Andreetta (secretaria generala PGI), Lea Schneller (Pro Raetia), Martin Gabriel (secretari general da la Lia). RTR, Angela Hendry

Il Grischun n’è betg mo il chantun cun las 150 valladas, mabain era il sulet chantun cun trais differentas culturas e linguatgs. La finamira da l’exposiziun speziala è da mussar che quella diversitad n’è betg in burdi, mabain ina plivalur.

Schlantsch per il rumantsch

La Lia Rumantscha preschenta en sia stanza da fitness meds d’instrucziun, cudeschs e gieus per scuvrir il linguatg. Ed in trampolin na dastga era betg mancar. I dovria tuttas persunas rumantschas per promover e mantegnair il linguatg, di Martin Gabriel, secretari general da la Lia Rumantscha.

Far paus tar ils Grischuns talians

En la stiva preschenta la Pro Grigioni Italiano il mintgadi dals Grischuns talians cun films che descrivan la relaziun tranter vita moderna e tradiziun che sto adina puspè sa sviluppar.

Tradiziun da lain tar ils Gualsers

Ils Gualsers sa chattan en il liber, sin la «Gadäbrugg», il palantschieu da lain avant stalla. Ils Gualsers faschevan chasas, stallas, chars, guaffens e schizunt uras da lain. La finamira è da mussar ch’ils Gualsers èn tradiziunals e moderns.

La Pro Raetia bajegia punts per tuts

En cuschina vegn sesì vid maisa da la Pro Raetia. Qua han ins la chaschun da discurrer davart differents temas, sco per exempel turissem da sanadad, la muria da las periferias ni la il talian en scola sco schanza. Trais linguatgs, trais culturas, ina finamira. Persvader ils ulteriurs 66 pertschient dals Grischuns, che na tutgan betg tar ina minoritad, che la trilinguitad saja ina plivalur.

