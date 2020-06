Gist trais deputads han piglià la chaschun ed han formulà dumondas davart il luf a la regenza grischuna.

Communicaziun dals guardiachatscha

Datti tar l'Uffizi da chatscha directivas ch'ils guardiachatscha ston communitgar sincer e transparent? Gea, quellas datti – perfin in scumond da communicaziun en cas pli difficils, ha Mario Cavigelli respundì sin la dumonda dal pur e deputà Gian Michael (PBD). Il cusseglier guvernativ ha dentant concedì ch'ils bun 50 guardiachatscha en las regiuns na sajan betg en emprima lingia communicaturs e perquai possia esser ch'els communitgeschian e reageschian different en tschertas situaziuns.

Quitads per il turissem

Cusseglier guvernativ Marcus Caduff ha repetì che la problematica dal luf haja surtut cuntanschì en Surselva ina nova dimensiun, cunquai ch'era vatgas-mamma reageschian gnervus e per part agressiv sch'in luf saja en il conturn. Ils purs e turistichers stoppian perquai prender mesiras sur stad cun per exempel far saivs, signalisar sendas da viandar e proteger las muntaneras. En quest senn ha Marcus Caduff respundì ina dumonda dal deputà Kevin Brunold (PCD) che fa quitads per il turissem en Surselva.

Sistem d'alarm per l'entir chantun

Fissi betg pussaivel d'extender il sistem d'alarm per SMS sin l'entir chantun? Quai ha dumandà il pur e deputà Reto Crameri (PCD). Il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli è dentant da l'avis ch'i fetschia dapli senn d'infurmar davart attatgas da lufs be mintgamai en il territori pertutgà. Infurmaziuns per l'entir chantun, il link avra en ina nova fanestra sajan dapi curt temp da chattar sin la nova pagina d'internet da l'Uffizi da chatscha dal Grischun.