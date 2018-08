Chantun - Uschia festivain nus la festa naziunala...

Co festivais Vus la festa dal prim d’avust? Senza pudair far in fieu e senza rachetas? U guardais vus forsa ina show da laser? Tramettai a nus Vossas pli bellas fotos e las impressiuns da la festa dal prim d’avust sin l’adressa: multimedia@rtr.ch