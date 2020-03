Las mesiras per cumbatter il coronavirus fan mal a mintgin – dal pitschen café enfin il grond hotel. Nus avain vulì savair da l'uniun da branscha Gastro Grischun tge agid ch'i dat per gastronomas e gastronoms che ston laschar serrà lur manaschis pliras emnas.

Il manader da fatschenta da Gastro Grischun Marc Tischhauser ha survegnì inqual telefon da gastronoms inquetads. Las mesiras severas fetschian mal a mintgin, cunquai che las entradas maunchian ed ils custs per infrastructura e persunal restian. Marc Tischhauser recamonda actualmain il suandant a possessuras e possessurs da ustarias, restaurants, bars ed auters menaschis gastronoms che vegnan en las stretgas finanzialas:

examinar alternativas da fatschenta: far furniziuns da mangiativas, vender products to go etc.

far la dumonda da lavur curta tar l'Uffizi chantunal d'industria, lavur, e mastergn

far la dumonda da savair pajar la taxa sin pli valur dals davos mais pli tard (pia pir avust enstagl d'avrigl)

dumandar associaziuns da garanzia (Bürgschaftsgenossenschaft) per credit

Quai sajan cussegls pils radund 1'000 commembers che Gastro Grischun ha. Ultra da quai sajan els vid sclerir cun las autoritads ed autras uniuns da branscha da survegnir dapli sustegn finanzial. Uschia per exempel era per affarists ch'han engaschà stagiurnaris u persunas che han ina paja per ura. La regenza grischuna ha sincerà ch'i dettia agid en questa direcziun. Marcus Caduff, il minister d'economia ha detg ch'els sajan vid examinar da schlargiar la lavur curta er per persunas ch'èn sur sasezzas u stagiunaris.