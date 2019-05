Suenter stgars 12 onns en uffizi ha Vitus Huonder bandunà il glindesdi la sedia da l'uvestg. Sco l'uvestgieu da Cuira ha communitgà, haja il papa acceptà la renunzia d'uffizi da l'uvestg Huonder. Fin che sia successiun saja reglada, surpiglia Pierre Bürcher da manar l'uvestgieu da Cuira.

Bürcher vegnia en in emprim pass a far discurs interns per emprender d'enconuscher l'uvestgieu. Il pli tard durant l'emprima emna da zercladur vegnia el a sa preschentar a las medias, scriva l'uvestgieu.

Nominaziun è stada ina surpraisa per Bürcher

Per Bürcher sez saja la nominaziun stada ina surpraisa, hai num en in scriver dad el ch'è vegnì tramess il glindesdi da l'uvestgieu als commembers da la diocesa. Sco uvestg emerità haja el cun 73 onns plitost gì il desideri da chattar la calma. Il papa haja dentant decis auter.

En il scriver discurra Bürcher dad in temp d'uffizi dad in pèr mais. Durant quest temp ha l'administratur apostolic tut ils dretgs ed er tut las obligaziuns dad in uvestg da diocesa.

Davart la biografia da Bürcher Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Pierre Bürcher è naschì ils 20 da december 1945 a Fiesch en il Vallais. Il 1971 ha el fatg il licenziat en teologia a Friburg ed il medem onn gì sia ordinaziun sacerdotala a Genevra. Il mars 1994 è el vegnì nominà sco uvestg. L'emprim è Bürcher stà uvestg auxiliar en l'uvestgieu da Losanna, Genevra e Friburg, avant ch'el è daventà il 2007 uvestg da Reykjavik. Là è Bürcher restà fin il 2015. Per raschuns da sanadad haja el bandunà l'Islanda. Ina greva puntga aveva indeblì el.

Nov uvestg sin la vart conservativa?

Michael Meier è expert da religiun tar il «Tagesanzeiger» e sa fatschenta savens cun l'uvestgieu da Cuira. Er el è surstà da l'elecziun da Pierre Bürcher sco administratur apostolic. Eleger in administratur ad interim saja normal, dentant saja quai per il solit ina persuna ch'ha gia da far cun l'uvestgieu. L'elecziun da Pierre Bürcher è per el in segn che la glista dals trais candidats per daventar il nov uvestg da Cuira savess esser sin la vart conservativa.

Turitg spera sin dialog

La baselgia catolica en il chantun Turitg e l'allianza «I basta»/(«Es reicht») spera ch'ins vegnia uss perina entaifer l'uvestgieu. Els beneventian il nov administratur apostolic, scriva kath.ch. Plinavant è l'allianza «I basta» cuntenta ch'i dat moviment tar la successiun da Vitus Huonder. Era els vulan dar ina schanza a Bürcher da sa profilar e da pudair procurar per pasch en l'uvestgieu da Cuira.

L'allianza «I basta» è ina fusiun da differentas associaziuns catolicas che s'engascha per refurmas en la baselgia catolica.

