Renate Reinbacher-Bernegger ha a Scuol in biro da viadi, Martina Hänzi in'agentura da turissem cun abitaziuns da vacanzas. Entant ch'ella ha ils mauns plains da far, sto Renate Reinbacher-Bernegger ponderar vid in plan B. «Nagin na vul il mument far vacanzas en l'exteriur, er jau na vuless betg far quai», di ella. La situaziun saja memia malsegira, ins na sappia betg propi sch'ils eroplans sgolian, tge ch'ils hotels possian porscher, ubain sch'ins stoppia forsa schizunt purtar ina mascra.

Ed ella na crai er betg che la situaziun sa mida bainspert. «Quai va tenor mai anc dus enfin trais onns, avant che la populaziun va puspè sco usitadamain en vacanzas.» Perquai ha ella cuà or cun sia famiglia in'alternativa per segirar las entradas: Cuschinar empè da cudeschar. Or dal biro da viadi daventa en il futur in bistro.

Chasas da vacanzas èn tschertgadas

Martina Hänzi percunter ha ils telefons da cudeschaziuns che scalinan tut a dubel, dapi ch'il Cussegl federal ha schluccà las restricziuns e dapi che las infecziuns cun il coronavirus èn idas enavos. «Questa fin d'emna èn forsa anc duas da nossas 30 abitaziuns da vacanzas libras, e suenter essan nus circa plains», di ella ed agiunta, che las cudeschaziuns hajan cumenzà pli baud che usità quest onn. Ella spera, ch'il trend da far vacanzas en Svizra restia er suenter il temp da corona.