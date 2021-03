L'onn 2021 è fitg intschert tge che pertutga vacanzas. Nagin sa co la situaziun cun il coronavirus sa sviluppa e perquai na cudischeschan er blers naginas vacanzas. E sche, lura plitost en Svizra.

La grond'unda da storno na vegnia quai betg a dar quest onn, quai manegia Norbert Hörburger da l'Institut per turissem e temp liber tar la Scol'auta spezialisada dal Grischun FHGR. La raschun è fitg simpla blers cudischeschan pli a curta vista e bler pli precaut. U insumma na. Gist per la stad saja il volumen da cudeschaziuns en bleras regiuns e pajais anc fitg bass. Norbert Hörburger resumescha la situaziun actuala uschia:

Ins po dir: Pli a curta vista, pli datiers e pli decentral.

La glieud vegnia segiramain a viagiar pli spontan, plitost pli datiers e far dapli viadis dal di. Sper quai vegnian er regiuns periferas ad esser pli tschertgadas per evitar las massas da glieud.

Legenda: Regiuns sco il Parc Naziunal Svizzer han gia gì l'onn passà blers visitaders. Parc Naziunal Svizzer, Hans Lozza

Viagiaturs vegnian a s'infurmar meglier

I vegnia dentant er a dar learnings, numnadamain che viagiaturas e viagiaturs s'infurmeschan meglier er davart chaussas che n'han betg interessà els en il passà. Per exempel restricziuns da viagiar, reglas da storno ni er il dumber da visitaders da tscherts lieus. Gist a profitar na vegnian dentant er quels lieus betg manegia Norbert Hörburger.

Abitaziuns da vacanzas, hotels pitschens u campings èn segiramain pli dumandads per ir ord via a las grondas massas.

Quai ch'è capità il davos onn en la branscha da turissem n'haja anc mai dà manegia l'expert. Il coronavirus è insatge tut auter ch'ina attatga da terror che capita en in lieu. El è in problem sin l'entir mund. Perquai cusseglia Norbert Hörburger da s'informar bain davart las reglas en il pajais giavischà, las reglas d'entrar ed er las reglas da puspè turnar a chasa. Sper quai èsi er impurtant da s'infurmar davart las reglas da storno per ch'ins survegn almain enavos ils daners sche il viadi croda en l'aua.