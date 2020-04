Il Grischun ed il Tessin appelleschan als giasts e possessurs da segundas abitaziuns da betg vegnir durant Pasca e las vacanzas da primavaira.

Las capacitads en il sectur da la sanadad sajan limitadas ed il mument na giaja quai betg da strapatschar inutilmain quest sectur, ha ditg il cusseglier guvernativ Peter Peyer al schurnal regiunal da SRF.

La glieud duai perquai star tant sco pussibel a chasa.

Tar in inscunter a Bellinzona il glindesdi passà, han las delegaziuns da las duas regenzas decis da sustegnair in l'auter cura ch’i va per coordinar il cumbat cunter il coronavirus ed uschia er da sa gidar cun persunal spezialisà e letgs intensivs.