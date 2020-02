Ils Capeders èn sportivs, vulan sper la pista dentant prender patgific. Perquai van els adina en in hotel sch’els fan vacanzas da skis. I na sto betg esser in hotel da luxus che porscha wellness etc. I basta cun in hotel da la classa mesauna. Impurtant è dentant: L'hotel sto esser datiers da las pendicularas ch’ins saja svelt sin pista. Ils hotels en la calculaziun qua sura correspundan a quests criteris. Ils pretschs derivan da las paginas d'internet da hotels, pendicularas e scolas da skis.